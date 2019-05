Gele hesjes voor 25ste keer de straat op in Frankrijk, opkomst neemt af

Bij de demonstratie van vorige week telden de autoriteiten 23.600 demonstranten in heel Frankrijk. De week daarvoor waren er minder dan 28.000 mensen op de been. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak van ‘de laagste opkomstcijfers’ sinds de start. De gele hesjes kwamen met andere tellingen. Zo zouden er vorige week nog altijd 60.000 betogers de straat zijn opgegaan.

Hoe dan ook, dit aantal staat in schril contrast met het aantal betogers dat in november ging protesteren. Toen werd de opkomst door de organisatie geschat bijna 300.000 betogers. Met de protesten wisten de demonstranten in het hele land wegen, oliedepots en bedrijven plat te leggen.

Inmiddels ligt na 25 weken niet alleen de opkomst flink lager, ook de blokkades en de acties lijken minder omvangrijk en impactvol. Vandaag bijvoorbeeld vinden er in de hoofdstad Parijs drie betogingen plaats, onder andere een demonstratie langs mediagebouwen in het westen van Parijs en een ‘feestelijke bezetting’ van de luchthaven Roissy-Charles-de-Gaulle.

Zelfs afgelopen woensdag op 1 mei, de Dag van de Arbeid, verliepen de betogingen op de meeste plekken in Frankrijk redelijk rustig. Behalve dan in Parijs, waar het tot rellen kwam tussen de politie enerzijds en antikapitalistische militanten (‘black blocs’) en ‘gele hesjes’ anderzijds. Volgens tellingen van het bureau Occurrence, in opdracht van verschillende media, demonstreerden die dag ongeveer 40.000 personen in Parijs. Vakbond CGT had het over 80.000 mensen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het op 28.000 betogers.