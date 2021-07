Gelovige man (34) die zich verzette tegen vaccin verliest strijd tegen corona: ‘Dit is hartverscheurend’

Stephen Harmon (34) heeft ongeveer een maand gestreden tegen het virus. Afgelopen woensdag bezweek hij in een ziekenhuis nabij Los Angeles waar hij werd behandeld voor een longontsteking die hij had opgelopen door Covid-19.

Harmon was niet ingeënt. Op sociale media kantte de dertiger zich in de maanden voor zijn dood ook openlijk tegen de coronavaccins. Hij zei meer vertrouwen te hebben in de bijbel dan in Anthony Fauci, de Amerikaanse topviroloog en corona-adviseur van president Joe Biden. Harmon was naar eigen zeggen geen ‘antivaxer’. Wel was hij ‘pro informatie’.