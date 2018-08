Gemaskerde jongeren steken in Zweden 88 auto's in brand

VIDEOGemaskerde jongeren hebben gisterenavond tientallen auto's in zuidwest-Zweden in brand gestoken. Ook vielen ze de politie aan. In en rond de plaats Göteborg gingen 88 voertuigen in vlammen op en in het noordelijker gelegen Trollhättan werden agenten met stenen bekogeld.

De brandstichtingen deden zich op verschillende locaties in beide plaatsen voor en de politie sluit niet uit dat het om een gecoördineerde actie gaat. Ooggetuigen meldden dat de daders donker getinte jongeren in zwarte truien met capuchon, zogenaamde hoodies, waren.



,,We hebben vaker te maken gehad met brandstichtingen'', zegt politiechef Ulla Brehm tegen SVT.se. ,,Maar ik weet niet of we dat op dezelfde avond en in zo'n kort tijd op zoveel verschillende plekken hebben gehad.'' De eerste meldingen kwamen gisterenavond even voor 21.00 uur bij de politie binnen.

Auto's, pallets en banden

Ooggetuigen meldden dat op een parkeerplaats in Frölunda, in het zuidwesten van Göteborg, personen auto's in brand staken. Soortgelijke meldingen kwamen uit de wijk Hjällbo. Even later werden ook in Trollhättan en Alafors, plaatsen ten noorden van Göteborg, auto's, pallets en banden in brand gestoken.



Omstreeks 23.00 uur kwamen er meldingen over verschillende autobranden in de stadsdelen Gårdsten en Tynnered binnen. Aanvankelijk liet de politie weten dat het om zo'n zestig autobranden zou gaan, maar later steeg dat aantal tot boven de tachtig. Veel wagens brandden uit, anderen raakten zwaar beschadigd.



In Trollhättan rukte de politie uit om de brandweer bij te staan, toen tijdens de bluswerkzaamheden de onrust voortduurde. Agenten werden daarbij 'onder vuur' genomen met stenen. ,,Jongeren, met hoodies en een bedekt gezicht, bekogelden de agenten'', vertelt politie-inspecteur Claes Dahlström.

Zweedse premier woedend

De Zweedse premier Stefan Lofven heeft woedend gereageerd op de brandstichtingen: ,,Waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig?'', vroeg hij zich in een radio-interview af. Lofven geeft aan 'echt heel boos' te zijn en zegt dat de maatschappij streng moet optreden tegen de relschoppers.



De politie onderzoekt nu of er een verband tussen de diverse branden bestaat. Men hoopt op informatie van ooggetuigen en vooral van ouders. ,,We zouden graag willen praten met ouders van kinderen die in kleding thuiskomen die naar benzine ruikt'', aldus Brehm.



Bij de onlusten raakte niemand gewond. Volgens de politie werden er geen aanhoudingen verricht.

Volledig scherm Stockholm kreeg eerder te maken met autobranden, zoals hier tijdens rellen in mei 2013. © REUTERS

