Gemenebest kiest zijde van Meghan

Dat een (niet nader genoemd) prominent lid van de Britse koninklijke familie zich destijds zou hebben uitgelaten over de huidskleur van het aanstaande kind van Harry en Meghan wordt becommentarieerd in alle uithoeken van het voormalige Britse rijk. In verschillende landen van het tegenwoordige Gemenebest van Naties (de losse confederatie met koningin Elizabeth alleen nog als symbolisch hoofd) wordt in straatinterviews van internationale media boos gereageerd. Zo spreekt Devina Cudjoe in Accra (Ghana) van een belediging. ,,Dit is puur racisme. Het Gemenebest zou eenheid moeten bewerkstelligen, onder zwarte mensen, onder witte mensen. Maar dit is onder de gordel.” De Ghanese columnist Listowell Fordjour is niet verrast. ,,We weten dat racisme een probleem is.”