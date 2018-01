Generaal Iran: 'Er zijn geen problemen meer'

In verschillende steden trokken de afgelopen week dagelijks duizenden mensen de straat op om te betogen tegen hoge werkloosheid, corruptie en stijgende prijzen, maar ook tegen de invloedrijke geestelijken in het land.



Maar volgens Jafari is door hooguit 15.000 'oproerkraaiers' gedemonstreerd. ,,Een paar politieagenten waren in staat om protesten de kop in te drukken", aldus de generaal. ,,De demonstratieleiders zijn opgepakt en kunnen harde acties tegemoet zien."



Toch is de Revolutionaire Garde naar verschillende regio's gestuurd om te verhinderen dat de protesten in het land ontstaan of uitgroeien. Door onlusten in Iran zouden 21 mensen om het leven zijn gekomen.