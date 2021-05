Geniale Musk bekent: Ik heb syndroom van Asperger

Tesla-topman Elon Musk heeft het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Dat zei hij gisteren toen hij gastpresentator was van het bekende Amerikaanse sketchprogramma Saturday Night Live. Tijdens zijn openingsmonoloog maakte hij ook grapjes over zijn twittergedrag.

,,Ik weet dat ik soms rare dingen op Twitter zet of zeg, maar zo werken mijn hersenen nu eenmaal. Tegen iedereen die ik beledigd heb wil ik zeggen: ik heb elektrische auto’s opnieuw uitgevonden en ik stuur mensen naar Mars in een raket. Dacht je dat ik ook een rustige, normale vent was?”

Mensen met Asperger hebben moeite met sociale contacten en non-verbale communicatie, zijn vaak rechtlijnig en normaal tot hoog intelligent. Dat past wel bij Musk.

De geniale Musk zette deze eeuw eigenhandig de elektrische auto op de kaart en stampte uit het niets een ruimtevaartorganisatie uit de grond. Hij is ook berucht om zijn strapatsen. Blowend tijdens uitzendingen en op Twitter beweert hij met grote stelligheid onwaarheden. Musk kwam in het verleden een aantal keer in de problemen door zijn tweets. Zo zei hij dat hij Tesla van de beurs wilde halen en daar al financiering voor geregeld had, terwijl dat niet zo was. Ook noemde hij een duiker die betrokken was bij de redding van een groep kinderen in een grot in Thailand een pedofiel.

Zijn jongste zoontje heet X Æ A-12, uit te spreken als ‘cat running across keyboard’ (kat die over een toetsenbord rent) zei hij in de comedyshow. Hoe het jongetje werkelijk wordt genoemd is niet bekend, eerder zei Musk dat hij X Ash A Twelve heet.

Zwendel

Tijdens de aflevering van Saturday Night Live verscheen Musk ook in sketches over een Marsbasis en een waarin hij als financieel expert cryptomunten en in het bijzonder dogecoin moest verklaren. Musk heeft die digitale munteenheid, die als een grapje begon, de laatste maanden regelmatig genoemd en de koers is hard gestegen. In de sketch noemt hij het uiteindelijk een zwendel.

De dogecoin begon in 2013 als een practical joke en om de cryptogemeenschap op de hak te nemen. Maar door de aanbevelingen van Musk op social media en de hype die ontstond schoot de dogecoin naar 72 dollarcent terwijl de cryptomunt begin dit jaar nog geen cent waard was.

Volledig scherm Elon Musk. © Reuters

De koers van dogecoin zakte tijdens de uitzending hard. Voor de start van Saturday Night Live was hij rond de 0,72 dollar waard, maar daar ging een derde van af. Inmiddels is een dogecoin volgens Coinmarketcap, een website die de koersen van cryptomunten op verschillende beurzen combineert, net geen 0,49 dollar waard. Dat is nog altijd een enorme groei ten opzichte van 1 januari toen een dogecoin rond de 0,005 dollar kostte.

Bitcoin

De bitcoin hield daarentegen goed stand. Wellicht omdat Tesla, het autobedrijf van Musk, in februari voor 1,5 miljard bitcoin kocht. Vorige maand verkocht het bedrijf er weer 10 procent van en boekte daarmee een winst van 101 miljoen dollar. Volgens Musk is bitcoin een goed alternatief voor cash. In de Verenigde Staten is het al mogelijk om een Tesla met bitcoin af te rekenen.

