Genuaanse brug jarenlang onderwerp van debat

De Italiaanse bouwkundige Antonio Brencich plaatste twee jaar geleden al zijn vraagtekens bij de staat van de brug: ,,De Morandi-brug had vanaf het begin al meerdere problematische aspecten, behalve de toenemende bouwkosten. Begin jaren tachtig hadden mensen die de brug overstaken last van vervelende verschillen in hoogte als gevolg van dekstructuren die zich anders gedroegen dan was voorzien. Er waren meerdere correcties nodig om uiteindelijk tot de huidige semi-horizontale toestand te komen."



De Morandi-brug over het riviertje Polcevera in de Italiaanse havenstad Genua is ontworpen door Riccardo Morandi en werd tussen 1963 en 1967 gebouwd. De tuibrug, in de volksmond Morandi-brug genoemd, had drie 90 meter hoge pylonen van gewapend beton. Het wegdek van de brug hangt op circa 45 meter hoogte.



Het viaduct maakt deel uit van de snelweg A10 en verbindt de wijken Cornigliano en Sampierdarena. Die laatste wijk is naar inwoners gemeten een van de grootste buurten van Genua.



