Gerben Eskes (28) uit Zutphen verongelukt in laatste uur reis Midden-Amerika

'Afgelopen donderdag 9 augustus 2018 hebben Gerben en Anouk (resp. 28 en 25 jaar, samenwonend in Zutphen) een ongeluk gehad in El Salvador. Hierbij is Gerben om het leven gekomen en is Anouk lichtgewond geraakt. Ze zaten in een taxi onderweg naar het vliegveld om terug naar Nederland te vliegen na drie weken vakantie in Midden-Amerika.'