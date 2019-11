Gerechtshof VS houdt omstreden executie tegen

Het gerechtshof in de Amerikaanse staat Texas heeft de voor woensdag geplande executie van de gevangene Rodney Reed tegengehouden en de zaak terugverwezen naar de rechtbank, nadat ernstige twijfels zijn ontstaan over zijn schuld. Over Reeds terdoodveroordeling was veel ophef ontstaan. Meer dan 3 miljoen mensen ondertekenden een petitie waarin zijn vrijlating wordt geëist.

De inmiddels 51-jarige Afro-Amerikaan Reed zit al 21 jaar vast voor de moord, in 1996, op het toen 19-jarige blanke meisje Stacey Stites, met wie Reed een relatie had. Aanklagers zeggen dat Reed haar heeft verkracht en gewurgd toen ze op weg was naar haar werk in een supermarkt in Bastrop, een landelijke gemeenschap op zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Austin in Texas.

Reed werd destijds veroordeeld door een geheel blanke jury. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Dat zijn DNA werd aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer komt volgens hem doordat hij en Stites op de dag van de moord consensuele seks hadden. Zijn advocaten eisen dat het moordwapen onderzocht wordt op DNA van Reed.

Volgens Reed is de toenmalige verloofde van Stites, voormalig politieagent Jimmy Fennel, de werkelijke dader. Volgens hem was Fennel boos omdat Stites een affaire had met de zwarte Reed. Fennels advocaten ontkennen dat hij zijn vriendin heeft omgebracht. Fennel werd vorig jaar vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij vast had gezeten voor aanranding.

Ook verschillende getuigen in de zaak wijzen Fennel aan als mogelijke dader. ,,Het is de verkeerde man die in de dodencel zit’’, verklaarde raadsman Bryce Benjet dinsdag nog.

Petitie

De twijfels over Reeds schuld leidden tot grote ophef over de zaak. Diverse politici en sterren als Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, LL Cool J en Oprah Winfrey, steunden een petitie waarin de vrijlating van Reed en een nieuw proces worden gevraagd. De petitie werd inmiddels meer dan 3 miljoen keer getekend.

Ook Stravros Lambrindis, de ambassadeur van de Europese Unie in de VS, mengde zich in de zaak. Hij riep de gouverneur van Texas, Greg Abbott, op om Reed gratie te verlenen. ,,Het bewijsmateriaal in de zaak roept aanzienlijke twijfel op over zijn schuld’’, schreef Lambrindis op 30 oktober in een brief aan Abbott. Sinds zijn aantreden in 2015 heeft Abbott in bijna 50 zaken slechts één keer een voorgenomen executie tegengehouden, in 2018.

Reed zou woensdag met een dodelijke injectie worden geëxecuteerd. Hij heeft nog diverse beroepszaken lopen, onder meer bij het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington. Daar hielden sympathisanten van de man donderdagnacht een wake om voor zijn vrijlating te pleiten. Ook in Austin en Bastrop demonstreerden aanhangers van Reed de afgelopen tijd.