Geruzie in Brussel over ‘onze Europese manier van leven’

Je zou zeggen dat ze het misschien van tevoren had kunnen bedenken. Of zou het zo kunnen zijn dat Ursula von der Leyen zich van geen kwaad bewust was toen ze haar nieuwe Europese Commissie aan het samenstellen was? Dat de portefeuille Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap voorbijkwam, en dat ze toen dacht: die heeft een nieuwe naam nodig, een nieuw elan, laten we het eens proberen met ‘Het beschermen van onze Europese manier van leven’. Dat valt vast in goede aarde!