Gestrand gezin in Schotland gered door Zweinsteinexpres

Jon en Helen Cluett brachten met hun vier kinderen de nacht door in een afgelegen berghut aan Loch Eilt in de Schotse Hooglanden. De hut is enkel te bereiken via een lange wandeling of in een kano over het meer. Het gezin koos voor de kano, maar kwam de volgende ochtend tot de ontdekking dat het meer buiten zijn oevers was getreden en het hele gebied was overstroomd. De kano, die de vader Jon met stenen had verzwaard, was nergens meer te bekennen.