Gestrande Nederlander gered van besneeuwde bergkam in Oostenrijk

EU wil alleen nog ‘ontbos­sings­vrije’ producten

De Europese Commissie wil een verbod op producten waarvoor bos is gekapt. Bedrijven die handelen in soja, cacao, palmolie, hout, vlees, koffie, leer of chocolade moeten voortaan aantonen dat die níét zijn geproduceerd op land dat is ontbost na 31 december 2020.

17 november