Gestrande Nederlanders in Filipijnen profiteren van coronacrisis: ‘Privé-eiland dankzij megakorting’

Een groep gestrande Nederlanders in de Filipijnen heeft een positieve draai weten te geven aan alle tegenslag door de coronacrisis. In plaats van te stressen over het regelen van een terugvlucht, besloten ze zich te schikken in hun lot en op zoek te gaan naar kansen. Met succes, want voor bijna niks kunnen ze nu een privé-eiland huren. ,,Iedereen heeft weer zin in de vakantie’’, zegt initiatiefneemster Nikkie den Dekker (28) uit Utrecht tegen deze site.

Ze zit met haar eveneens uit Utrecht afkomstige vriend Marc (30) en veertien andere Nederlanders vast op het eiland Palawan. ,,Vanaf woensdag verblijven we vijf nachten op een privé-eiland. Dat zou normaal onbetaalbaar zijn geweest voor ons maar alle accommodaties willen nu graag deals sluiten vanwege de coronacrisis. Daardoor hebben we voor 25 euro per persoon per nacht nu een eiland voor ons zelf inclusief een kok en eten’’, jubelt de Utrechtse door de telefoon.

Maar er is nog meer, zegt ze enthousiast. ,,Het eiland blijkt ook nog bij een van de mooiste snorkellocaties in de Filipijnen te liggen.’’ De groep kan volgens haar niet wachten om te vertrekken. ,,We moeten woensdag een uurtje varen met de boot en dan kan het feest beginnen.’’

Lock-down

Den Dekker en haar vriend ontmoetten de andere Nederlanders bij toeval via een oproep op Facebook en de groepsapp die daaruit voortvloeide. Aanleiding was het nieuws over de lock-down van de Filipijnse hoofdstad Manilla, die daarmee een onneembare hindernis werd. ,,Toen we elkaar 's avonds ontmoetten, besloten we ons neer te leggen bij de situatie en er het beste van te maken. Ik keek voor de grap op Airbnb of we voor meer dan tien personen iets konden huren. Tot onze grote verbazing zagen we de vetste locaties die nog beschikbaar waren.’’

Bij het zien van foto's van het privé-eiland contacteerde de Utrechtse meteen de verhuurder. ,,Na even onderhandelen kon ik mijn oren niet geloven over de prijs die hij voorstelde. Na overleg met de groep hebben we nog dezelfde avond geboekt’’, zegt ze terugblikkend.

In plaats van te treuren om een in het water gevallen vakantie, hebben de zestien nu iets om naar uit te kijken. Dat ze elkaar niet kennen, maakt het alleen maar leuker volgens Den Dekker. ,,In het normale leven zouden we elkaar nooit zijn tegengekomen maar nu zitten we allemaal in dezelfde situatie. We hebben ook allemaal ongeveer dezelfde leeftijd: zo'n 24 tot 35 jaar. In de groep hangt een supergoeie sfeer en iedereen heeft weer zin in de vakantie.’’

Megakortingen

Alle accommodaties in de Filipijnen willen volgens haar nu deals sluiten. Dit vanuit de gedachte: beter minder verdienen dan helemaal niks. ,,Je kunt echt de mooiste uitzoeken. Iets wat normaal 300 euro per persoon per nacht kost, krijg je nu voor 40 euro als je vijf nachten blijft. Zo gaat het nu’’, grinnikt de Utrechtse. Ze reist graag en houdt ervan om te zoeken naar de goedkoopste tickets en beste deals en is door de groep bestempeld als personal travel agent.

Den Dekker en haar vriend hebben nog een maand voor de boeg. Pas dan verstrijkt de gisteren afgekondigde lock-down voor het gebied waar ze verblijven. Wat ze na het verblijf op het privé-eiland gaan doen? ,,Geen idee, dat zien we dan wel weer.’’ Zowel zij als haar vriend zijn flexibel, zegt ze. ,,Ik heb voor de vakantie mijn baan in de IT opgezegd, mijn vriend runt sinds januari een eigen bedrijf dat zich bezighoudt met zzp-boekhouding voor jonge ondernemers. Na deze vakantie ga ik er ook fulltime aan de slag.’’

Hun noodgedwongen langere verblijf in de Filipijnen heeft volgens haar nóg een voordeel. ,,We zouden thuiskomen op de verjaardag van mijn vriend maar die vieren we nu lekker hier met alle andere Nederlanders.’’

Volledig scherm Het eiland zou normaliter onbetaalbaar zijn geweest maar nu betalen de Nederlanders slechts 25 euro per persoon per nacht. © Privéfoto