Getuige Lars: Een kwartier eerder en ik was dood

Lars Huzen (26) uit Hellendoorn had gisteren een engeltje op zijn schouder. Op zo'n 100 meter afstand van hem en zijn vrienden reed een terrorist met zijn bestelbus in op voetgangers op de Ramblas in Barcelona.

,,Een kwartier voor de aanslag stond ik op die plek", vertelt Lars vanuit zijn hotelkamer in Barcelona. ,,Ik had daar ook kunnen liggen. Ik had een van de slachtoffers kunnen zijn." Dat hij geluk heeft gehad realiseert hij zich maar al te goed. ,,Ik ga vandaag terug naar de Ramblas om bloemen te leggen. Ik wil op die manier toch mijn betrokkenheid tonen."

Harde knal

Het duurde gisteren even voordat Lars doorhad dat er echt iets goed mis was. ,,Ik hoorde een harde knal en zag vervolgens mensen onze kant op rennen. Mijn eerste reactie was nieuwsgierigheid. Ik dacht misschien is er iets groots omgevallen." Luttele seconden later realiseerde Lars zich dat het 'echt foute boel was'. ,,De paniek was groot, ik hoorde overal sirenes en zag zwaarbewapende agenten. Toen dacht ik: 'dit is serieus'."

Paniek

Lars bevond zich op de populaire straat met een paar Spanjaarden die hij had leren kennen tijdens zijn stedentrip. ,,We werden meegesleurd door de menigte en belandden in de metro. Die bracht ons naar het centraal station, waarna het hele metronetwerk plat lag." Met behulp van zijn Spaanse vrienden kwam hij uren later terug bij zijn hotel aan de andere kant van de Ramblas. Eenmaal daar kwam de paniek: ,,Shit, als het een kwartier eerder was gebeurd, had ik dood kunnen zijn."

Een ochtend later is de rust redelijk teruggekeerd bij de nuchtere inwoner van Hellendoorn. ,,Het klinkt misschien hard, maar ik ben vooral blij. Blij dat ik alleen de paniek heb gevoeld en gezien, maar niet de aanslag en de slachtoffers zelf." Angstig is hij niet: ,,Ik wil de terroristen, die mafkezen, niet laten winnen. Ik wil daar boven staan. Ik maak in de toekomst gewoon weer stedentrips. Maar vergeten doe ik het nooit."

Rare sfeer

Inmiddels is Lars op de plek des onheils terug geweest. ,,Heel indrukwekkend en enorm onwerkelijk. Er hangt een hele rare sfeer. Het is doodstil, mensen huilen en soms beginnen mensen uit het niets opeens massaal te klappen. Echt bizar." Zijn plan om bloemen te leggen gaat niet door: ,,Alle bloemen zijn uitverkocht in de omgeving van de Ramblas. Het is enorm druk. Kippenvel. Er hangt een bepaald saamhorigheid. Mensen proberen het samen te verwerken."

Volledig scherm © Lars Huzen

Volledig scherm © Lars Huzen

Volledig scherm © Lars Huzen