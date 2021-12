Gevaarlijke Franse gevangene na gewelddadige ontsnapping gearresteerd in Duitsland

De Duitse politie heeft zondag in Düsseldorf een voortvluchtige gedetineerde uit Frankrijk gearresteerd. De van moord verdachte Louis Folkert (28) ontsnapte dinsdag na een vermeende zelfmoordpoging in een huis van bewaring in het noordwesten van Parijs.

De als gevaarlijk bestempelde gedetineerde werd omstreeks 21.00 uur in zijn cel aangetroffen met een diepe snijwond in zijn arm en werd vanuit de strafinrichting in Osny (Val-d’Oise) met een gevangeniswagen overgebracht naar een ziekenhuis in Pointoise, slechts 800 meter verderop. Bij de ingang van de spoedeisende hulp werden de drie ongewapende gevangenisbewakers die hem begeleidden onder vuur genomen door ‘minstens één handlanger met een lang wapen’, verklaarde de officier van justitie later. Louis Folkert wist in de consternatie te ontsnappen door in een gereedstaand voertuig te springen. De kogels, afkomstig uit een jachtgeweer, hadden een van de cipiers in de rug geraakt maar hij liep slechts lichte verwondingen op dankzij het dragen van een kogelvrij vest.

Het Openbaar Ministerie in Pointoise opende een onderzoek tegen Folkert wegens poging tot moord op een persoon met openbaar gezag en georganiseerde ontsnapping in groepsverband. Een zoekactie naar de voortvluchtige gedetineerde en diens handlanger bleef zonder resultaat. Het voortvluchtigenteam van de Franse politie (BNRF) wist de twee al snel te lokaliseren, bevestigde een politiebron zondag tegenover persbureau AFP na berichtgeving door nieuwssite van het Parijse weekblad Le Point. De handlanger is volgens de bron de 17-jarige vriendin van de twintiger.

Veroordelingen

De gewelddadige ontsnapping van Folkert volgde op een aangestoken brand in zijn ouderlijke woning, drie dagen eerder in Yerres in de zuidoostrand van Parijs. De woning stond volgens de burgemeester leeg. ,,Zijn ouders verlieten de stad de volgende dag’’, verklaarde hij tegenover Le Parisien. De brandstichting zou een vergeldingsactie zijn voor de moord waarvan de twintiger wordt verdacht.

Louis Folkert werd volgens de krant op 1 oktober in voorlopige hechtenis genomen in het kader van een onderzoek naar de moord op een 18-jarige man in de nacht van 28 op 29 september in Valenton, een andere buitenwijk in het zuidoosten van Parijs. Het slachtoffer werd met vijf kogels doodgeschoten tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijd met vrienden. De verdachte heeft al veroordelingen op zijn naam staan voor verkeersovertredingen en zware gewelddaden en wordt tevens verdacht van verkrachting met opsluiting, in 2019 in Yerres (Essonne), zo vernam France Télévisions uit gerechtelijke bron.

Psychisch extreem getekend

De lichtgewonde gevangenisbewaker, die ter observatie werd opgenomen in het ziekenhuis, kreeg de dag na de gewelddadige ontsnapping bezoek van de Franse minister van Justitie Eric Dupond-Moretti. Hij bezocht daarna het huis van bewaring in Osny om zijn ‘niet-aflatende steun’ te betuigen aan de andere twee cipiers die Folkert hadden begeleid naar het ziekenhuis. De drie zijn ‘psychisch extreem getekend door wat ze hebben meegemaakt’, verklaarde de minister bij zijn vertrek.

Brandweerlieden die het gevangenentransport ondersteunden, raakten volgens hem in shock en hebben verplichte rust.

Laag risico

Gevangenentransporten in Frankrijk worden sinds 2019 niet meer verzorgd door de politie, maar door gevangenisbewakers. Die laatsten zijn niet allemaal bevoegd om een ​​wapen te dragen. De afwezigheid van gewapende bewakers tijdens de overbrenging van Louis Folkert had volgens het ministerie van Justitie twee redenen. Vertraging in de opleiding in het dragen van een vuurwapen door de coronacrisis en het lage risiconiveau bij dit type transporten. ,,In de afgelopen drie jaar heeft tijdens een medisch gevangenentransport slechts één ontsnapping met hulp van handlangers plaatsgevonden. Het meest klassieke scenario is de vlucht van de gedetineerde”, vertelde een woordvoerder aan France Info. De ontsnapping is volgens de nieuwszender de achtste in haar soort in 2021 in Frankrijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: