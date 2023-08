Gevaarlijke ‘poepbacterie’ in zeewater populaire Franse badplaatsen

De aarde verder van de zon dan Jupiter? Nieuwe Mexicaanse schoolboe­ken vol met blunders

Wie altijd dacht dat de aarde de derde planeet vanaf de zon is, heeft ongelijk. In werkelijkheid zweeft onze planeet verder van de zon dan Jupiter. Althans, dat is wat de nieuwste generatie gratis schoolboeken in het Mexicaanse openbare onderwijs leerlingen probeert te leren. En deze dijk van een fout is niet de enige in de nieuwe uitgave, die vol fouten en onzorgvuldigheden staat in onder andere geschiedenis, wiskunde en natuurkunde. Het leidde de afgelopen dagen tot een storm van kritiek in het land.