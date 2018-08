'Gevaarlijke' waterflesjes in beslag genomen door Italiaanse politie

De fiscale politie in Italië heeft deze zomer flink huisgehouden. Honderden illegale tankstations, bed and breakfasts en straatverkopers zijn betrapt. Daarbij zijn onder meer een half miljoen liter brandstof en 9,5 miljoen namaakproducten in beslag genomen.

Wie bij het imposante Colosseum in Rome een flesje water wil kopen bij een van de straatverkopers, kan dat beter in een winkel doen. De fiscale politie ontdekte dat in veel van die flesjes geen mineraalwater zit, maar water 'van onbekende oorsprong' en daarmee is het 'potentieel gevaarlijk'.



Tijdens de acties, die al de gehele zomer bezig zijn, zijn bijna 2200 illegale verkopers opgespoord. De politie deed talrijke inbeslagnames, naast de waterflesjes ook selfiesticks, paraplu's, armbanden, parasols en diverse souvenirs.



De Guardia di Finanza nam in totaal al 9,5 miljoen nepartikelen in beslag, waaronder speelgoed, kleding en zonnebrillen.

Volledig scherm Medewerkers van de fiscale politie controleren of riemen echt zijn © Guardia di Finanza

De kans is ook aanwezig dat je als vakantieganger bij een illegale pomp de auto vol gooit. Liefst een vijfde van de 1379 onderzochte tankstations bleek 'illegaal' en had de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine werd in beslag genomen.

Bed & breakfast