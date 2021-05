Gevaccineerde New Yorkers zijn klaar voor een ‘sletterige zomer’

klopjacht in belgie Nachtelij­ke zoekactie in bos naar militair (46) die Belgische topviro­loog bedreigt, auto gevonden

5:53 De Belgische politie is op zoek naar een zwaarbewapende militair met extreemrechtse sympathieën, die virologen zou bedreigen. Een van de bekendste virologen van het land is met zijn gezin in veiligheid gebracht. De Nederlandse politie is alert omdat de man zich zou ophouden in de grensstreek tussen Nederland en België.