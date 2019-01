Gevallen Nissan-topman Ghosn blijft in de cel

Reddings­wer­kers mogelijk vandaag bij Julen (2)

6:15 De brandweer in de Zuid-Spaanse provincie Málaga heeft een ‘lift’ laten maken voor het naar boven hijsen van het tweejarige jongetje Julen. Hij zit al ruim een week in een diepe, smalle put in de bergen. Specialisten van een mijnreddingsteam hopen hem te bevrijden via een schacht die naast de put wordt gegraven. Die verticale schacht is klaar, nu moet er nog enkele meters horizontaal gegraven worden naar de plek waar Julen vermoedelijk zit.