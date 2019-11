Gevallen staatshoofd Morales vraagt asiel aan in Mexico

De positie van Morales, die sinds 2006 aan de macht was in Bolivia, was onhoudbaar geworden nadat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen had vastgesteld. Politiemensen sloten zich aan bij demonstrerende burgers en de legerleider zei dat Morales was gevraagd het veld te ruimen.

Minister Ebrard zei dat zijn land op ‘humanitaire’ gronden heeft besloten Morales op te vangen. ,,We zullen het ministerie van Buitenlandse Zaken van Bolivia onmiddellijk informeren dat het Morales op grond van internationale wetgeving een veilige aftocht moet bieden.”

Mexico was één van de landen die kritiek hadden geuit op de wijze waarop Morales ten val is gebracht. ,,Het is een staatsgreep, omdat het leger het vertrek van de president heeft gevraagd”, zei minister Ebrard eerder.

Trump

Daar is de Amerikaanse president Donald Trump het niet mee eens. Die toonde zich verheugd over het vertrek. Hij spreekt in een verklaring over een krachtig signaal aan ‘onwettige regimes in Venezuela en Nicaragua dat de wil van het volk altijd zal overwinnen.’