Gevangene gooit kokend water over kruis van pedoseksueel

,,Vijftien procent van zijn lichaam is verbrand’’, aldus zijn advocaat. In september moet hij in de rechtbank verschijnen, maar door zijn verwondingen is de zaak verdaagd. ,,De transplantaten veroorzaken erg veel pijn’’, aldus zijn advocaat. Justitie verwacht Davies nu eind november.



Het meisje werd dood gevonden in een goot in Melbourne. Ze was suiker halen voor haar moeder, maar ze kwam nooit terug. De moord bleef een mysterie tot vorig jaar. DNA-bewijs werd gehaald uit het sperma in het ondergoed van het meisje.



Davies werd in juni 2016 gearresteerd en beschuldigd van moord. Afgelopen voorjaar bekende hij.