Gevlucht uit chaotisch Kaboel: ‘De taliban sloegen mensen op straat met raketten’

Wanhopige Haïtianen bestormen hulpkon­vooi

21 augustus Wanhopige inwoners van Haïti hebben vrijdag in de buurt van de stad Les Cayes in het zuiden van het land een konvooi met hulpgoederen geplunderd. De vier vrachtauto’s van hulporganisatie Food for the Poor brachten voedsel en water naar dorpen in de buurt, toen ze bestormd werden. Het zuiden van Haïti is zwaar getroffen door de aardbeving van vorige week zaterdag. Veel mensen wachten er nog altijd op hulp.