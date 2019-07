‘Gevluchte echtgenote sjeik Dubai heeft liefdesrelatie met Britse bodyguard’

Britse media zeggen honderd procent zeker te weten wie een bommetje legde onder het 15-jarige huwelijk van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum (69), de schatrijke alleenheerser van Dubai, en zijn zesde echtgenote prinses Haya (45). Het zou gaan om de 36-jarige ex-militair Russell Flowers die de afgelopen jaren in Groot-Brittannië en tijdens internationale reizen haar onafscheidelijke bodyguard was.

Haar geheime relatie met professioneel persoonsbeveiliger Flowers zou de voornaamste reden zijn dat ze onlangs met hun twee kinderen, zoon Zayed (7) en dochter Al Jalila (11), vanuit Dubai en met 30 miljoen euro cash naar hun buitenhuis in Londen zou zijn gevlucht. Dat laatste is een grove inbreuk op de strenge islamitische wetten (sharia) waarin staat dat bij een tijdelijke breuk of scheiding het kroost altijd bij de vader moet blijven.

Na haar vertrek zou Bin Rashid, die behalve machthebber van emiraat Dubai ook nog minister-president en vicepresident is van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), naar Londen zijn gegaan om zijn vrouw om opheldering te vragen. In de kapitale villa daar trof hij niet alleen Haya maar ook Flowers, zo meldt de Britse tabloid Daily Mail op basis van anonieme bronnen en in geuren en kleuren. Wat daar achter gesloten deuren is voorgevallen, is onbekend. Zeker is wel dat prinses Haya nog steeds in Londen resideert en ook dat Russell Flowers van de aardbodem verdwenen lijkt. Hij zou voor onbepaalde tijd zijn ondergedoken om aan eventuele maatregelen van de sjeik te ontsnappen.

Volgens Britse media, die veelzeggende foto's van Russell Flowers publiceren, had de sjeik al een tijdje een donkerbruin vermoeden dat het contact tussen Haya en de voormalige militair meer dan alleen zakelijk is. Het viel Bin Rashid namelijk op, zo wordt gesteld, dat zijn echtgenote in Londen en tijdens verplichtingen in andere landen vaak één van haar twee bodyguards naar huis stuurde. De persoon die overbleef was in negen van de tien gevallen Flowers. De vermeende vriend van Haya zou de afgelopen jaren en ook recent nog ettelijke cadeaus van haar hebben gekregen. Het zou gaan om een kostbaar jachtgeweer met inscriptie, dure maatkostuums, een exclusief horloge en een boerderij die, zo stelt Daily Mail althans, momenteel wordt gebruikt als ‘liefdesoptrekje’.

Jordanië

De oud-militair, de sjeik en prinses Haya hebben nog niet gereageerd op alle commotie. Hoe dan ook is Bin Rashid not amused over het vertrek van zijn vrouw die de dochter is van wijlen koning Hoessein van Jordanië. Veel lijkt hij niet te kunnen doen , omdat de goede relatie tussen de VAE en Jordanië anders onder druk kan komen te staan. Haya wordt wegens liefdadigheidswerk dat ze doet in haar vaderland op handen gedragen. Daarnaast werken circa 200.000 Jordaniërs in de Emiraten die de arbeidskrachten hard nodig hebben om hun economieën soepel te laten draaien.

Volgens Jordanese media zal de sjeik de zaak met Haya niet hoog opspelen, omdat hij anders bij een scheiding nog duurder uit zal zijn. Bin Rahid (geschat vermogen: vier miljard euro) beloofde, toen hij trouwde met Haya, fors te gaan investeren in Jordanië. Die belofte (een soort bruidsschat) is hij slechts voor een klein deel nagekomen. Haya is overigens niet naar Jordanië teruggekeerd om haar broer (de huidige koning) niet in verlegenheid te brengen.

Poëzie

Dat Bin Rashid behoorlijk pissig is, blijkt overigens ook uit een gedicht dat de nationaal gelauwerde despoot en groot liefhebber van diepzinnige poëzie recent op Instagram zette. Het epistel, getiteld Je leefde en je stierf, heeft als rode draad verraad. Zo schrijft de sjeik: ‘Jij verraadde het hoogste vertrouwen, je spel is ontmaskerd en de dagen van liegen zijn voorbij.’ En: ‘Jij bent niet langer een plaats voor mij en liet de teugels van je paard los... ga naar die waar je mee bezig was... en laat dit goed zijn voor jou... het kan met niet schelen of je dood of levend bent’. Wat hij precies bedoelt met de veelzeggende zin ‘die waar je mee bezig was’? Volgens Britse media is het een indirecte verwijzing naar de affaire van zijn vrouw.