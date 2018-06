Verdachte moord Duitse Susanna (14) gepakt in Irak

UpdateDe 20-jarige Irakees Ali Bashar, die wordt verdacht van de geruchtmakende moord op een veertienjarig meisje in Duitsland, is opgepakt in zijn geboorteland. Dat heeft de Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) vandaag bekendgemaakt.

De man is vannacht rond 2.00 uur op verzoek van de Duitsers in Noord-Irak aangehouden door Koerdische veiligheidstroepen. De Duitse autoriteiten zijn nu bezig zijn uitlevering te regelen. Seehofer bedankt de Koerden in zijn verklaring.

Gewurgd

Het levenloze lichaam van het meisje Susanna Feldmann uit Mainz werd afgelopen woensdag ontdekt. Ze werd sinds 22 mei vermist. Ze was met vrienden naar Wiesbaden gereisd, maar kwam 's avonds niet thuis. Een dag later sloeg haar moeder alarm.

Volledig scherm De Duitse politie blokkeert een weg in Wiesbaden. Op woensdag werd er het lichaam van Susanna Feldmann gevonden. © AP Susanna zou een nacht lang verkracht zijn en vervolgens gewurgd. De politie sprak van 'een zeer weerzinwekkende misdaad' en pakte woensdag een 35-jarige Turkse man op. Hij zou samen met de 20-jarige Bashar als verdachte worden gezien, maar werd later weer vrijgelaten.

Gevlucht

Bashar zou tegenover een 13-jarige jongen in het vluchtelingenkamp waar hij verbleef hebben opgeschept over zijn daad. Haar lichaam zou hij begraven hebben langs een spoorlijn. Maar op zaterdag - dus nog voordat het lichaam van Susanna was gevonden - ontvluchtte hij met zeven familieleden Duitsland, hals over kop via Turkije richting Irak. Dat deed hij onder een valse naam en met tijdelijke papieren.



Susanna zou bevriend zijn geweest met een jongere broer van Bashar, maar had geen relatie met hem. De Irakees is bekend bij de politie voor enkele geweldsincidenten. Hij wordt ook verdacht van het verkrachten van een elfjarig meisje in het vluchtelingenverblijf in maart 2018. De Irakees zat sinds 2015 in de Duitse asielprocedure.

Ophef

Volledig scherm © AFP De moord heeft in Duitsland tot grote verontwaardiging geleid. De verontwaardiging betrof niet alleen de gruweldaad zelf, maar ook het feit dat Bashar Duitsland kon ontvluchten en het feit dat het zo lang duurde voordat een zoektocht naar Susanna goed op gang kwam.



Al een dag na haar vermissing meldde haar moeder zich bij de politie. Ze had een Whatsapp-bericht van Susanna ontvangen dat haar vreemd voorkwam: 'Mama, ik kom niet naar huis. Ik ben met een vriend naar Parijs gereden. Zoek me niet. Ik kom over twee of drie weken weer terug. Bye'.

Zes dagen later kwam ze weer bij de politie. Een bekende van haar dochter had haar verteld dat ze was vermoord en langs de spoorlijn zou zijn begraven. Onderzoek door de politie leverde niks op. In een open brief aan Bondskanselier Angela Merkel via Facebook schreef de vrouw vervolgens hoe ze zich door de speurders in de steek voelde gelaten. 'Dit is een schreeuw om hulp', klonk het.