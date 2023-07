Gevoelige nederlaag Trump: toch geen immuniteit in smaadzaak E. Jean Carroll

In een brief aan de advocaten van Trump en Carroll zei het Amerikaanse ministerie van Justitie dat er geen bewijzen zijn dat Trump enkel binnen de reikwijdte van zijn ambt en werk als president handelde, toen hij ontkende Carroll in 1996 te hebben aangevallen en verkracht in de kleedkamer van een warenhuis in Manhattan in New York.

De 79-jarige Carroll klaagde Trump (77) aan voor smaad nadat hij alle aantijgingen ontkende en bovendien beweerde dat hij de voormalige columnist van het tijdschrift Elle niet kende, dat ze niet zijn ‘type’ was en dat ze loog om de verkoop van haar memoires te stimuleren.

Een jury achtte het in mei echter bewezen dat Trump, die in 2024 opnieuw president wil worden, de vrouw aanviel en seksueel misbruikte. Voor verkrachting werd geen bewijs gevonden. Kort nadat Trump veroordeeld werd tot het betalen van 5 miljoen dollar aan schadevergoeding, kondigde Carroll aan dat ze Trump ook voor de rechter zou slepen voor smaad vanwege de verklaringen die hij aflegde na het vonnis. De smaadzaak, waarin Carroll 10 miljoen dollar eist, staat gepland voor 15 januari 2024.

Koerswijziging

Aanvankelijk zei het ministerie van Justitie onder zowel de Trump- als de Biden-regering dat Trump had gehandeld binnen zijn takenpakket als president bij het beantwoorden van vragen van verslaggevers in 2019 over de aantijgingen van Carroll. Dat betekende in wezen dat Trump zou worden vervangen door het ministerie van Justitie als beklaagde en dat de zaak waarschijnlijk zou worden afgewezen. Maar daar is justitie nu dus op teruggekomen. Door de koerswijziging kan Trump nu ook vervolgd worden voor verklaringen tijdens zijn ambtstermijn - tot nu toe ging de zaak enkel over de uitspraken die hij deed na zijn vier jaar als president.

,,We hebben altijd geloofd dat Donald Trump zijn lasterlijke uitspraken over onze cliënt in juni 2019 deed uit persoonlijke vijandigheid, kwade wil en wrok, en niet als president’’, zei de advocaat van Carroll, Roberta Kaplan, in een reactie.

Volledig scherm E. Jean Carroll © AP