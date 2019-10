Gewapende man in gestolen ambulance rijdt mensen aan: zeven maanden oude tweeling gewond

Verdachte Poké­mon-moord over dodelijke wurgseks: ‘Ik wilde het superex­treem doen, tot ze zou sterven’

6:27 Het scheelde heel weinig of de verdachte van de geruchtmakende Pokémonmoord in Antwerpen had twee jaar geleden nog meer slachtoffers gemaakt. Vlak na het moment dat hij de put met het lichaam van zijn eerste slachtoffer dicht had gegooid, was de seksueel geobsedeerde Jonny Van Den B. al weer aan het chatten met een ander meisje dat ‘naar zijn Pokémon moest komen kijken’. Ook voor dodelijke ‘wurgseks‘? ,,Daar kan ik geen uitspraken over doen”, zei de verdachte gisteren ontwijkend.