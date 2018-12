Geweld Parijs ontspoort: metrostations dicht, meer dan 200 arrestaties

Hoog Europees overleg over Oekraïne op komst

18:45 Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne gaan op hoog diplomatiek niveau overleg voeren over de situatie in de Straat van Kertsj. Dat hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin afgesproken op de G20-top in Buenos Aires.