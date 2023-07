Gezin heeft genoeg van de wereld en begint nieuw leven in natuur, wandelaar vindt hun lichamen terug

Het gaat om de 42-jarige Rebecca Vance, haar tienerzoon en haar zus Christine. Het heeft er alle schijn van dat zij afgelopen zomer zijn begonnen met kamperen en in de winter zijn overleden. ,,Rebecca was bang voor veel dingen met de manier waarop ze dacht dat de wereld ging. Ze probeerde eigenlijk haar zoon en onze zus te redden”, zegt haar stiefzus tegen de lokale Amerikaanse krant Gazette.

Klaar met de wereld

Het drietal had al langer de vurige wens om afgezonderd in de natuur te leven. Ze vonden de wereld te chaotisch en gevaarlijk. Midden in de natuur zouden ze veilig zijn. Ver weg van het nieuws, de virussen en de woelige politiek in de Verenigde Staten. Het gezelschap had geen enkele ervaring met overleven in de buitenlucht en had in de maanden voor hun vertrek verschillende YouTube-filmpjes bekeken hoe ze het veiligst konden overleven in de ruige natuur van Colorado.

Vlak voor vertrek vertelde de 42-jarige Rebecca dat ze zelf voedsel zou gaan oogsten en verzamelen. ,,Ik ga van het land leven”, zei ze vastberaden. Hoewel haar stiefzus Rebecca meermaals waarschuwde voor de gevaren en risico’s, besloot de veertiger om het er toch op te wagen. ,,Ze hield niet van de manier waarop de wereld ging, en ze dacht dat het beter zou zijn als zij en haar zoon en Christine alleen waren, weg van iedereen”, zegt stiefzus Trevala Jara tegen de Washington Post.

Verbijstering

Trevala is verbijsterd dat haar zus ondanks de vele waarschuwingen alsnog is vertrokken. ,,Je kunt niet zomaar video’s bekijken over hoe je kunt overleven, en het dan ook daadwerkelijk doen, terwijl je geen ervaring hebt. Ze stierven van de honger omdat ze niet voorbereid waren.” Rebecca wist ook haar jongere zus te overtuigen met haar mee te gaan. Zij was dat in eerste instantie niet van plan, maar veranderde op het laatste moment toch van gedachten.

,,Ze dacht dat als ze bij hen was ze een betere kans zouden hebben om te overleven”, aldus Trevala. Net zoals haar zus was Christine enorm ontmoedigd geraakt door hoe het er in de wereld aan toeging. Rebecca’s angsten zouden toegenomen zijn tijdens de pandemie. Volgens haar stiefzus geloofde ze niet in complottheorieën, maar was ze wel bang voor de wereld. Ze vertrouwde erop dat ze in de natuur een beter leven zou hebben.

Off the grid

Het drietal zou volledig ‘off the grid’ gaan, oftewel: doen alsof je van de aardbodem bent verdwenen. Een exacte locatie hadden ze niet voor ogen. In een auto reden ze naar een parkeerplaats in de buurt van een wandelpad. Waarschijnlijk wandelden ze vanuit daar naar hun kampeerplek. ,,Mijn man en ik probeerden hen nog tegen te houden”, zegt de stiefzus tegen Amerikaanse media.

De 14-jarige zoon van Rebecca was een slimme en zorgzame jongen, vertelt Trevala. Hij was een ‘moederskindje’. Voor vertrek was hij verdrietig dat hij zijn vrienden en familie niet meer zou zien, maar was enthousiast om met zijn moeder aan dit avontuur te beginnen. Volgens Adam Murdie, de lokale sheriff, is het niet ongebruikelijk dat mensen een kamp opslaan in de buurt waar de zussen en de tiener verbleven. Maar dat mensen daar sterven, komt zelden voor.

Strenge winter

Eerder deze maand vond een wandelaar één van de drie lichamen. De autoriteiten konden een dag later de andere twee vinden. Het lijkt erop dat ze probeerden een schuilplaats te bouwen, maar dat ze het hadden opgegeven toen de winter aanbrak. In de plaats daarvan hebben ze hun tijd in de tent doorgebracht. Lijkschouwer Michael Barnes vertelt aan AP News dat ze opvallend veel boeken bij zich hadden over hoe ze konden overleven in de buitenlucht. ,,Het was dit jaar een behoorlijk strenge winter voor ons. We hebben meer sneeuw gehad dan de afgelopen paar winters.”

Volgens de lijkschouwer was het lastig het gezin te identificeren, omdat ze in een vergevorderde staat van ontbinding waren. In hun schuilplaats vonden ze enkel een pakje noedels. Vermoedelijk leefden ze van soep en geconserveerd voedsel. Ook waren ze enorm vermagerd, wat doet wijzen op ondervoeding. Dit zou een mogelijke doodsoorzaak kunnen zijn, aldus Barnes.

Intussen blijft de familie diep bedroefd achter. ,,Ze waren niet gek. Becky was niet gek”, benadrukt de stiefzus. ,,Ze geloofde dat ze deed wat ze moest doen om haar zoon te redden.”

