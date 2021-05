Gezochte militair wéér niet gevonden: ‘Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat hij dood is’

UpdateDe voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is niet gevonden bij een nieuwe zoektocht. Sinds de vroege ochtend zochten 300 militairen en 120 politiemensen in een natuurgebied vlak bij de Nederlands-Limburgse grens opnieuw naar de gezochte korporaal. In het park Hoge Kempen werden ‘voor de zekerheid’ wel enkele spullen in beslag genomen. ,,Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer wij ook rekening moeten houden met zijn dood”, laat een woordvoerder weten.

Conings heeft het gemunt op virologen en ‘het regime’ en is al een tijd spoorloos. De autoriteiten zien hem in staat tot moord. De zoekactie van donderdag met hulp van experts was doelgericht, zei een woordvoerder van het Belgische OM eerder zonder in detail te willen gaan.

De 46-jarige korporaal heeft extreemrechtse sympathieën en had zware wapens meegenomen uit een legermagazijn. Inmiddels is een twaalfde militair die door de inlichtingendiensten werd gevolgd de toegang tot wapendepots en andere gevoelige plaatsen ontzegd. Dat waren er tot nu toe elf.

Ook Conings stond op een lijst van het orgaan voor dreigingsanalyse Ocad vanwege zijn extreme gedachtegoed, met inmiddels 27 andere militairen. Zij worden niet gestraft omdat ze een politieke mening hebben geuit, benadrukte minister van Defensie Ludivine Dedonder in het parlement, waar ze veel kritiek oogstte.

Trip flare

De Belgische explosievenopruimingsdienst bevestigt intussen dat Conings in zijn voertuig een zogenaamde ‘trip flare’ (een lichtvalstrik) achtergelaten had. Volgens de bommenexperts valt onmogelijk in te schatten wat de gevolgen zouden geweest zijn als die ‘trip flare’ afgegaan was. ‘Naast vier raketlanceerders werd ook nog munitie en ander materiaal gevonden. Die combinatie had in theorie een hevige brand met bijkomende ontploffingen mogelijk gemaakt’, klinkt het in een persbericht.

Volledig scherm Politiewagens zijn vandaag weer bij Nationaal Park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem. © BELGA

Geïmproviseerde tent

De militair is sinds vorige week maandag spoorloos. Afgelopen week werd er al verschillende dagen gezocht in het Nationaal Park. Tijdens de zoekactie die vorige week plaatsvond in het Nationaal Park werd er een schuilplaats aangetroffen, een geïmproviseerde tent. Eerst werd vermoed dat die mogelijk gebruikt was door Jürgen Conings, maar wellicht is dat niet het geval. Dat meldt Het Nieuwsblad en dat nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. ,,Volgens de eerste vaststellingen is de tent afgelopen tijd niet meer bewoond geweest.”

,,Er wordt nu gezocht in een gebied ten noorden van de N75", zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. ,, We concentreren ons daarbij vooral op drie punten. Wandelaars wordt aangeraden dat gebied te mijden tijdens de zoekactie.” Concrete aanwijzingen waar de militair zich bevindt, zijn er momenteel niet, aldus nog het federaal parket. ,,Het onderzoek evolueert constant. We krijgen verschillende elementen binnen die allemaal onderzocht worden.”

