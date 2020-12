Gezondheid oudste president VS staat al vóór zijn aantreden in de belangstelling

persvrijheid Hongarije veegt escapades Jozsef Szajer onder tapijt: homoseks­feest ‘te pijnlijk’

3 december Het is groot nieuws in heel Europa, maar in de Hongaarse pers wordt nauwelijks melding gemaakt van de misstap van Europarlementariër Jozsef Szajer. Het is voor de regering te pijnlijk dat de man werd betrapt tijdens een homoseksfeest.