Ghislaine Maxwell wil borgsom van 28,5 miljoen dollar betalen voor vrijheid

Ghislaine Maxwell, die in een gevangenis in New York vastzit op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met multimiljonair Jeffrey Epstein en diens entourage, heeft een nieuwe poging gedaan om op borgtocht vrij te komen.

De socialite wil de rechter in New York een borgsom van 28,5 miljoen dollar (23,5 miljoen euro) betalen om de rechtszaak tegen haar volgend jaar in vrijheid te mogen afwachten, meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC. Justitie heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Naar verwachting reageert rechter Alison Nathan binnen enkele dagen op het aanbod.

Van het bedrag willen Maxwell en haar echtgenoot 22 miljoen betalen uit eigen middelen. De rest komt van vrienden en mensen die haar zaak steunen. Het was tot nu toe niet bekend dat Maxwell getrouwd was. Bij haar arrestatie in juli weigerde ze te vertellen of en zo ja met wie ze getrouwd was. Britse media zeggen dat het gaat om ondernemer en milieuactivist Scott Borgerson, met wie Maxwell al samenwoonde voordat ze werd gearresteerd.

‘Seksslaaf’

De veroordeelde zedendelinquent Epstein beroofde zich vorig jaar in zijn cel van het leven. Maxwell, dochter van de overleden Britse mediamagnaat Robert Maxwell, heeft de beschuldigingen tegen haar steeds ontkend. Ze moest in 2016 ook al vragen beantwoorden over haar relatie met Epstein. Ze was toen aangeklaagd door een vermeend slachtoffer van de multimiljonair, Virginia Giuffre. Die beweerde als een ‘seksslaaf’ te zijn behandeld door Epstein. Die rechtszaak tegen Maxwell is uiteindelijk geschikt.

Een eerder borgverzoek van Maxwell werd afgewezen vanwege het grote vluchtrisico. Maxwell bleek in bezit te zijn van meerdere paspoorten en grote sommen contant geld.

Ghislaine Maxwell werd in juli opgepakt:

