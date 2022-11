Giro 555 verlengt actie: Nederlanders helpen Oekraïners de moeilijkste winter door

De actie voor Oekraïne van Giro 555 wordt verlengd tot en met 31 maart volgend jaar. ,,Er is enorm veel positief sentiment en juist nu is het des te harder nodig.”

Morgen, 1 december, zou worden gestopt met de lopende geldinzameling voor het zwaar geteisterde land. Gezien de verslechterende omstandigheden en de winter die nu begint in Oekraïne is nu besloten de hulp nog tenminste vier maanden door te laten gaan. Volgens een woordvoerder van Giro 555 komen er nog steeds ‘waanzinnig veel giften binnen’. Vijf keer meer dan gebruikelijk bij dit soort acties.

De teller bij Giro 555 staat ondertussen op meer dan 175 miljoen euro. Uitgewerkte cijfers over de besteding komen nog, maar grofweg 40 procent van het geld ging de afgelopen maanden naar hulp om mensen te ondersteunen met voedsel, medicijnen, kleding, schoon drinkwater, psychosociale hulp en onderdak. Een fors gedeelte is ook voor het bieden van onderdak.

Paul Borsboom is noodhulp coördinator Oekraïne voor Cordaid. Namens de hulporganisatie is hij bezig met diverse hulpprogramma’s ter plaatse en werkt hij samen met een Oekraïense partnerorganisatie. ,,Echt schrijnende gevallen zijn die oude mensjes die alleen in hun vaak beschadigde huisjes zitten, zonder hout voor de kachel, zonder medicijnen en ze moeten de winter nog door. Dat zijn er echt heel veel.”

Een andere groep die niet altijd op de voorgrond treedt zijn de miljoenen ontheemde Oekraïners die in eigen land soms de bodem van het bestaan raken. Borsboom. ,,Het is echt een ding dat mensen in Oekraïne best wel een bepaalde levensstandaard gewend waren en dat ze nu helemaal worden teruggeworpen. Stel je voor dat je vorig jaar nog in een flat woonde met centrale verwarming en alle comfort die wij ook kennen, en dat je nu teruggeworpen wordt op een kelder ergens waar je bibberend van de kou zit, met nauwelijks eten. Dan is het verschil enorm.”

Noodverlichting op de kinderafdeling van een ziekenhuis in de Oekraïense stad Cherson.

‘Winterklaar’ maken

Alle Nederlandse hulporganisaties zijn enorm hard bezig om naast de al ontplooide programma’s extra dingen te doen vanwege de bijkomende problemen door het winterweer. Stijn Koster van Save The Children zegt dat in samenspraak met Oekraïense sociale diensten aan de meest behoeftige gezinnen soms ook cash geld wordt uitgedeeld om zelf voedsel, brandstof of kleding te kopen. Dat zijn meestal gezinnen met kinderen en gezinnen met beperkingen of andere problemen. ,,Waar geen overheidstoezicht is op de hulp, geven we geen geld maar goederen: kolen, hout, dekens en matrassen. Het gaat echt om overleven”

Save the Children legt zich ook toe op het ‘winterklaar’ maken van honderden beschadigde scholen en gezondheidscentra. ,,Dat wel zeggen dat je ramen en deuren repareert die bij explosies zijn beschadigd, maar ook dat je aggregaten neerzet voor de verwarming.”

Kim Gielens van Stichting Vluchteling was gisteren in de net bevrijde stad Cherson om daar te helpen. ,,Het is heel belangrijk dat de hulp doorgaat. Niet alleen voor de winter, want die zagen we al aankomen. Maar nu wordt de burgerbevolking direct geraakt door de aanvallen op de infrastructuur. We waren al bezig ziekenhuizen te bevoorraden met generatoren en nu zetten we een tandje bij. Want alle operaties en behandelingen gaan door in die ziekenhuizen, winter of geen winter.”

In het verleden werd er in Oekraïne wel eens geklaagd over de traagheid van de buitenlandse hulp. Maar nu zie je dat de bulk van de hulpverlening op gang komt, aldus Gielens. ,,Precies op het moment dat de lokale hulpverleners uitgeput raken, want die mensen hebben al zoveel gegeven. Mensen hier zijn erg dankbaar voor.”

