Giuseppe Conte voorgedragen als nieuwe premier Italië

De leiders van M5S en de Lega gingen aan het eind van de middag langs bij president Sergio Mattarella om te vertellen wie volgens hen de leider moet worden van hun eurosceptische regeringscoalitie. Mattarella moet nu gaan besluiten of Conte geschikt is als premier.

Verbazing

Conte (54) is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Florence. In Brussel werd zijn nominatie volgens Brits nieuwsmedium The Guardian verbaasd ontvangen. ,,Niemand weet wie hij is, en ook als academicus is hij niet bekend", stelt een EU-ambtenaar.



Volgens nieuwswebsite Bloomberg plaatste Conte zelf afgelopen weekend al een foto van John F. Kennedy als WhatsApp-profielfoto, met de tekst: 'Iedere prestatie begint met een beslissing om het te proberen.' Dit duidt erop dat hij zelf al wist van de nominatie.