‘God’ (prins Philip) is dood in de Stille Zuidzee

De zogeheten Prince Philip Movement heeft zevenhonderd volgelingen. Ze zijn ervan overtuigd dat de echtgenoot van de Britse koningin rechtstreeks afstamt van een lokale berggod die waakt over hun gewassen en welzijn. Op Tanna wordt een plechtigheid voorbereid waarbij prins Charles in de goddelijke voetsporen van zijn vader zal treden.



Als voormalige marineofficier maakte Philip al grote indruk op de bewoners tijdens bezoeken aan de archipel van Vanuatu. Op Tanna bezorgde hem dat zelfs een goddelijke status. Het verhaal ging destijds dat de jonge marineofficier naar Engeland zou reizen om een koningin te huwen. Dat maakte hem al min of meer goddelijk, volgens kenners op Tanna. Nu hun idool dood is, wordt verwacht dat de lokale verering overgaat op de oudste zoon, prins Charles. Maar eerst komt er maandag nog een bijzonder rouwplechtigheid voor de overleden godheid. Volgelingen in dorpen op Tanna worden gemobiliseerd. Er worden tussen de honderd en vijfhonderd Philip-adepten verwacht bij de ceremonie.