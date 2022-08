Goed nieuws voor pretparkfans: Legoland komt naar België

De intentieverklaring gaat gepaard met een geschatte investering van 370 à 400 miljoen euro. Daarnaast worden meer dan duizend nieuwe banen gecreëerd. Wel is er, gezien de huidige economische situatie, de mogelijkheid om de boel af te blazen als het te duur wordt. Legoland zou een van de grootste investeringen van de afgelopen tijd zijn in Wallonië.

Het Legoland-park in Gosselies zou op die manier het vierde in Europa worden. Er zijn al pretparken in Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het park in België zou mikken op een bezoekersaantal van 1,5 tot 2 miljoen mensen per jaar. Het ligt op ongeveer twee uur rijden van de Nederlandse grens.