Goeroe met miljoenen volgelingen krijgt levenslang voor verkrachting

EU houdt vast aan kerndeal met Iran

14:28 De afspraken over stopzetting van het Iraanse nucleaire wapenprogramma die Teheran in 2015 maakte met mondiale grootmachten werken en de EU houdt daaraan vast. De uitvoering is essentieel voor de veiligheid in Europa en daarbuiten, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini vandaag in Brussel.