Google moet half miljoen euro betalen aan beschadigde Australische ex-politicus

Google moet van de Australische rechter 715.000 Australische dollar (480.500 euro) betalen aan John Barilaro, de voormalige vicepremier van de staat New South Wales. Dat meldt The Guardian. Barilaro werd in twee Youtubefilmpjes van komiek Jordan Shanks zodanig beledigd en getreiterd dat hij depressief raakte en de politiek verliet.

Barilaro klaagde zowel komiek Shanks als Google, het moederbedrijf van YouTube, aan in 2020. In november 2021 kwam Barilaro al een schikking overeen met Shanks (wiens online alias Friendlyjordies luidt), nadat Shanks zich had verontschuldigd voor het getreiter en de video’s had bewerkt.

Lees ook Eis Jort Kelder afgewezen: Google en Twitter niet aansprakelijk voor nepadvertentie

Google weigerde echter de video’s offline te halen. In eerste instantie verdedigde het bedrijf zelfs de video’s, al stopte het daarmee vlak voordat de rechtszaak van start ging.

Volgens de advocaat van Barilaro werd zijn politieke reputatie door de valse berichten in de video’s enorm geschaad, waarvoor het bedrijf de maximale schadevergoeding moest betalen. De rechter in Australië stemde daar maandag mee in, en zei dat Barilaro “getraumatiseerd” werd door de “haatdragende” en “racistische” video’s. Barilaro werd volgens de rechter daardoor gedwongen “het publieke ambt voortijdig te verlaten”.

Na het vonnis zei Barilaro, dat hij zich “gerehabiliteerd” voelde. ,,Dit betekent het einde van een zeer moeilijke tijd voor mij en ik was hier nooit gekomen zonder de steun van mijn familie, vrienden en collega’s”, zei Barilaro. ,,Het enige wat ik wilde, was dat Google de video’s zou verwijderen, maar dat gebeurde niet. Het is bepaald geen kleine onderneming om een gevecht tegen te beginnen, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan.’’