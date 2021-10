Gorilla bekend van virale foto sterft in armen van verzorger: ‘Ik hield van haar als mijn eigen kind’

Ophef in VS: gevangenis executeert moordenaar ‘met verstande­lij­ke beperking’

6 oktober In de Amerikaanse staat Missouri is een 61-jarige man geëxecuteerd die veroordeeld was voor een drievoudige moord in 1994. Volgens zijn advocaten was de man verstandelijk zeer beperkt. Paus Franciscus had eerder nog opgeroepen tot clementie.