Gouverneur Californië roept noodtoestand uit vanwege bosbranden

Evacuatie

Sinds vrijdagavond woedt er een grote brand in het gebied rond Fresno die al ruim 18.000 hectare natuur heeft vernietigd. De Amerikaanse autoriteiten hebben via de lucht zeker tweehonderd kampeerders geëvacueerd die waren gestrand door de natuurbranden.

Californië kampt al jaren met verwoestende bosbranden, die onder meer ontstaan door de klimaatverandering. Het afgelopen weekeinde was het weer zeldzaam warm in de Amerikaanse staat. De nieuwe hittegolf zal naar verwachting nog warmer zijn dan degene die midden augustus mede verantwoordelijk was voor de uitbraak van de tweede en derde grootste bosbranden waardoor de regio in de recente historie ooit werd getroffen. Die branden woeden overigens nog steeds.

54,5 graden

In Death Valley in Californië, de meest laaggelegen, droge en hete plek in de Verenigde Staten, kwam het kwik deze zomer al eens uit op 54,5 graden. Dat was volgens The Washington Post een van de hoogste temperaturen die ooit op aarde is gemeten.