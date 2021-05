Graffitimysterie in Duitsland: vandalen nemen heel dorp onder handen

Corona op retour: Europa optimis­tisch de zomer in

25 mei Het coronavirus is in heel Europa duidelijk op zijn retour, voornamelijk dankzij de steeds snellere vaccinatiecampagnes. Dat maakt dat Europa optimistisch de zomer in gaat. Premier Mark Rutte en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zeiden dat los van elkaar na afloop van een tweedaagse top – de eerste sinds lang met fysieke aanwezigheid van de leiders – in Brussel.