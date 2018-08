Grap loopt uit de hand: dronken kapitein breekt zich weg naar buiten

Het incident vond afgelopen dinsdag plaats in een kazerne in Essex. Vlak daarvoor was een militaire ceremonie geweest, waarna de kapitein en zijn soldaten het op een drinken zetten. De officier viel op de kamers van de soldaten in slaap.



De schade werd een dag later gemeld aan de militaire politie. Het leger laat het Britse medium weten van het incident op de hoogte te zijn en een onderzoek te hebben ingesteld. De kapitein hangt een boete van duizenden Britse ponden boven het hoofd. Volgens Mail on Sunday hoeft hij niet direct te vrezen voor zijn positie.



,,Hopelijk kan hij er op een gegeven moment om lachen", zegt de ooggetuige. ,,Het was in ieder geval indrukwekkend om te zien hoe hij, met de instrumenten die voorhanden waren, zo'n moeilijke taak kon volbrengen, terwijl hij zwaar onder invloed was."