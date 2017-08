Gratis les voor op buitenlander beluste Thaise bruid

Commotie op school Australië: vader neemt ceremonieel zwaard mee

14:01 Een ceremonieel zwaard zorgde voor grote beroering op een school in het Australische Queensland. Een ouder die aanhanger is van het sikhgeloof mocht zijn kirpan meenemen. De schooldirectie is teruggefloten na klachten van ouders. Zij vinden dat wapens niet op school thuis horen.