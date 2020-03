Grenscontroles binnen EU leiden tot monsterfiles van 20 tot 30 uur: ‘Onmenselijk’

Landen met grenscontroles

De EU-landen mogen ,,noodzakelijke en proportionele” grenscontroles invoeren, zegt een woordvoerder van de commissie. Het dagelijks bestuur van de EU houdt daar toezicht op. Voor Brussel is het belangrijkste onder de huidige omstandigheden dat de aanvoer van voedsel en andere essentiële producten waaronder medicijnen niet wordt gehinderd. De commissie is hierover steeds in contact met de lidstaten. ,,We kunnen dit alleen maar oplossen als we samenwerken”, aldus de woordvoerder. ,,Dat is waar we elke dag op hameren bij de lidstaten.”

Waarschuwing

Evofenedex, de organisatie die opkomt voor de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven in Nederland, waarschuwt dat cruciale goederenstromen in de medicijn- en voedselketen niet mogen worden gehinderd door de grenscontroles. ,,We hebben begrip voor landen die er voor kiezen personenverkeer zo goed mogelijk te willen controleren om zo het virus wellicht minder kans op verdere verspreiding te geven. Maar het moet niet zo zijn dat patiënten of burgers waar dan ook in Europa niet kunnen beschikken over medicijnen of voedsel omdat de betreffende vrachtauto in een ellenlange file aan een grenspost staat. Het is goed als ons kabinet dat signaal in Europa afgeeft”, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl in een reactie.