Greta Thunberg zegt sorry na opmerking ‘wereldleiders moeten tegen de muur gezet worden’

Thunberg sprak tijdens een Fridays for Future-protest in Turijn, nadat ze in de Spaanse hoofdstad Madrid de VN-klimaattop COP25 had bijgewoond. ,,Wereldleiders proberen nog steeds weg te lopen van hun verantwoordelijkheden’’, zei ze in het Engels tijdens haar toespraak voor de demonstranten. ,,Maar we moeten ervoor zorgen dat ze dat niet kunnen doen. We zullen ervoor zorgen dat we hen tegen de muur zetten. Ze moeten hun werk doen om onze toekomst te beschermen.’’ Op Twitter kwam Thunberg met excuses, nadat sommigen begrepen dat het klimaatmeisje de wereldleiders graag geëxecuteerd zag worden door een vuurpeloton.

‘Swenglish’

,,Gisteren bedoelde ik dat we onze leiders ter verantwoording moeten roepen, maar jammer genoeg zei ik ‘put them against the wall’. Dat is ‘Swenglish: att ställa någon mot väggen’ (to put someone against the wall), en betekent ‘iemand op zijn verantwoordelijkheid wijzen’’’, schreef ze.



,,Dit gebeurt er als je speeches improviseert in een tweede taal. Natuurlijk excuseer ik me naar iedereen die dit verkeerd heeft begrepen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik - en de hele beweging van de schoolstakingen - tegen elke vorm van geweld zijn. Dat spreekt voor zich, maar ik zeg het toch.’’