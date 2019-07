Grieken de straat op na zware aardbeving en naschokken bij Athene

Persbureau Reuters zegt dat hoge gebouwen in de uitgestrekte stad worden geëvacueerd. De brandweer meldt dat er nog geen meldingen van gewonden of schade aan gebouwen zijn. Wel zouden er mensen vastzitten in liften van ontruimde gebouwen. Ook is op sommige plaatsen de elektriciteit uitgevallen en zijn telefoonverbindingen verstoord.



De bevingen konden in het gehele zuiden van Griekenland worden gevoeld, zegt hoofdseismoloog Gerasimos Papadopoulis van het Griekse instituut voor aardwetenschappen. ,,Het is nog te vroeg om te stellen dat dit de zwaarste beving was, maar de kracht van de naschokken is lager en dat geeft hoop.’’ Hoewel aardbevingen in het gebied met regelmaat voorkomen, zegt hij meer tijd en data nodig te hebben om zekerheid te krijgen.



De aardbeving is de eerste die Athene raakt sinds 7 september 1999. Toen werd de stad geraakt door een beving met een kracht van 6.0, nabij de berg Parnitha. De schok liet de oudheidkundige monumenten van de stad vrijwel intact, maar kostte aan 143 mensen het leven. Zeker 1600 mensen moesten worden behandeld aan verwondingen.