Grieken leggen massaal het werk neer: ‘De lonen zijn te laag om de rekeningen te betalen’

Moeilijk economisch verleden

Griekenland kwam in 2018 uit een diepe economische crisis die tien jaar heeft geduurd. Dinsdag maakte premier Kyriakos Mitsotakis nog bekend dat het land de laatste schijf van haar schuld bij het Internationaal Monetair Fonds twee jaar eerder dan voorzien had terugbetaald. Maar ook Griekenland werd hard getroffen door de coronapandemie, die reizen en dus ook het toerisme hinderde.

En net nu er weer wat verbetering gloort, gaan ook hier de prijzen sterk omhoog door de oorlog in Oekraïne. De inflatie van Griekenland is in vergelijking met andere Europese landen ‘gemiddeld’ te noemen. Toch kunnen de gevolgen ervan harder aankomen door het economisch moeilijk verleden van het land.

Lastenverlichting onvoldoende

De Griekse regering probeert wel in te grijpen. Zo heeft premier al aangekondigd dat er een lastenverlichting ter waarde van 1,1 miljard euro komt. Een verlaging van de btw op energie of benzine, dat in andere Europese landen al is toegepast, moet de bevolking niet verwachten. Die maatregel zou volgens de regering enkel de rijken ten goede komen. Ook experts betwijfelen of zo’n maatregel de meest efficiënte is.