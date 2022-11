Griekenland: grote reddingsactie voor stuurloze vissersboot met paar honderd migranten

Met video Opricht­ster Dwaze Moeders Argentinië overleden

De bekende Argentijnse mensenrechtenactiviste Hebe de Bonafini is op 93-jarige leeftijd overleden. Zij was een van de oprichtsters en voorzitter van de organisatie Madres de Plaza de Mayo, in Nederland bekend als de Dwaze Moeders. Zij eisten opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen tijdens de militaire dictatuur van Jorge Videla.

20 november