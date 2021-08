Griekenland trekt coronateugels aan: nieuwe maatregelen gelden ook voor toeristen

Eigenaren mogen besluiten ongevaccineerden te weigeren. Verder is per 13 september al het openbaar vervoer alleen nog toegankelijk met een prikbewijs of een negatieve test, met uitzondering van het stadsvervoer. Daarnaast blijven gasten die geen coronaprik hebben gehad niet welkom in binnenruimtes van horeca. Terrassen blijven wel toegankelijk, maar die worden door het koudere weer vanaf de herfst een stuk minder aantrekkelijk. De openbare testlocaties, waar iedereen zich nu nog gratis kan laten controleren op het virus en een bewijs meekrijgt, gaan geld vragen aan ongevaccineerden. De maatregelen gelden ook voor toeristen.

Aanleiding voor het verscherpen van de maatregelen is de forse toename van het aantal besmettingen in de afgelopen dagen. Dinsdag noteerde Griekenland zelfs het absolute record van meer dan 4600 nieuwe gevallen. Niet eerder sinds het uitbreken van de coronapandemie testten zoveel mensen in het land positief.

Volledig scherm © AFP

Tegelijkertijd stagneert de vaccinatiegraad. Na een vliegende start begint Griekenland binnen Europa achterop te raken. Nog maar zo’n 53 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, terwijl 56 procent een eerste prik heeft gehaald. Veel Grieken vertrouwen de vaccins niet - of de autoriteiten in Athene- of kijken liever de kat uit de boom. Via een soort lockdown voor ongevaccineerden, zoals Griekse media de situatie vanaf 13 september noemen, probeert de regering sceptische Grieken aan te sporen alsnog een prik te halen.

Quote Dit is geen straf, maar wat we moeten doen als verantwoor­de­lijk land Vasilis Kikilias, minister

,,Dit is geen straf, maar wat we moeten doen als verantwoordelijk land’', zei minister Vasilis Kikilias (Volksgezondheid) bij de bekendmaking van de aanscherpingen. ,,Het is onze plicht tegenover de miljoenen burgers die gedurende de pandemie al achttien maanden voorzichtig zijn voor zichzelf en hun medeburgers. In tegenstelling tot vorig jaar kan iedereen zichzelf en de ander beschermen. Acht maanden al zijn de vaccins beschikbaar. Gegevens van ziekenhuizen laten zien dat we nu te maken hebben met een epidemie onder ongevaccineerden.’' Van de patiënten die met corona op de intensive care liggen, is 90 procent niet ingeënt.

Om de Grieken nog meer aan te sporen zich te laten inenten, worden ook op de werkvloer de teugels aangehaald. Alle ongevaccineerden, zowel ambtenaren als werknemers in de private sector, moeten één keer per week een negatieve sneltest overleggen. In sommige sectoren met veel klantcontact, zoals de horeca en het toerisme, zelfs twee. Kosten zijn voor eigen rekening. Het testbewijs moeten de werknemers uploaden via een website van de overheid. Wie weigert, mag worden geschorst.

Volledig scherm © AFP

Prikplicht

De regering overweegt daarnaast vaccinatie voor categorieën ambtenaren verplicht te stellen, te beginnen met het leger en de politie. Zorgmedewerkers en apothekers, bij wie de vaccinatiescepsis opvallend hoog is, zijn al verplicht zich te laten inenten. In verpleeghuizen zijn de eerste medewerkers al geschorst. Voor vandaag heeft de vakbond van zorgpersoneel in staatsziekenhuizen een landelijke staking afgekondigd.

Intussen geldt vanaf vandaag een minilockdown in de regio Messinië, op het schiereiland Peloponnesos rond de stad Kalamata. Vanaf 01.00 uur ‘s nachts is het verboden op straat te zijn. Muziek in de horeca is ook verboden. Soortgelijke beperkingen zijn eveneens in grote delen van Kreta van kracht.

