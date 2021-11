Griekse zaak tegen hulpverlener Pieter (73) maanden uitgesteld: ‘Het is echt broddelwerk’

Aanleiding daarvoor is dat een van de 23 andere verdachten in dezelfde zaak een advocaat is. Die mag volgens de Griekse wet niet door een reguliere rechtbank berecht worden. Aan het begin van de zitting tekende hij daarom bezwaar aan. De rechters wezen dat toe en zetten zichzelf zo buitenspel. Wittenberg reageert teleurgesteld.



,,We willen hier graag voor eens en voor altijd aan de Griekse justitie laten weten dat we onschuldig zijn, dat we niets fout hebben gedaan, dat we alleen maar mensenlevens hebben gered. Maar door een procedurefout moeten we daarop nog langer wachten.’’



Ex-bankier Wittenberg werkte vanaf mei 2016 drie maanden op Lesbos als vrijwilliger voor hulporganisatie Emergency Response Centre International (ERCI). Vanaf een boot begeleidde hij asielzoekers die de oversteek maakten vanuit Turkije naar de kust, en deelde hij bijvoorbeeld zwemvesten uit. Destijds werkte ERCI volop samen met de Griekse kustwacht, maar twee jaar later werden plotseling 24 medewerkers aangeklaagd. Met hun reddingswerk zouden ze zich schuldig maken aan mensensmokkel, is een van de aanklachten. Daarnaast zouden ze de kustwacht afluisteren en dus spioneren, en lid zijn van een criminele organisatie. Ze kunnen maximaal 25 jaar gevangenisstraf krijgen.