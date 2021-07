Grizzlybeer sleept slapende vrouw (65) uit tentje en doodt haar

VideoNatuurautoriteiten in de staat Montana in het noordwesten van de Verenigde Staten maken sinds dinsdag jacht op een grizzlybeer die een 65-jarige verpleegster uit California doodde. Het slachtoffer maakte een langeafstandsfietstocht en overnachtte in een tentje op een kampeerterrein bij het gehucht Ovando. De beer verraste de vrouw in haar slaap, melden Amerikaanse media.

Ondanks de inzet van een reddingshelikopter uitgerust met infraroodcamera's en nachtzichtapparatuur ontbreekt tot nu toe elk spoor van de grizzly. Er zijn ook minstens vijf vallen geplaatst op het kampeerterrein en bij een kippenhok waar de beer in dezelfde nacht meerdere kippen doodde en verslond. Onderzoekers vonden op beide plaatsen dna van het beest en denken op basis daarvan dat het zo’n 181 kilo weegt. Berenspecialisten en jachtopzieners zijn gestationeerd in de buurt van de vallen om het beest neer te schieten zodra het zich laat zien, zei woordvoerder Greg Lemon van natuurautoriteit FWP (Fish, Wildlife and Parks) tegen nieuwszender Kpax.

Het drama met de kampeerster vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats. De beer wekte Leah Davis Lokan (65) uit Chico en twee fietsgenoten omstreeks 03.00 uur. De drie verwijderden alles wat eetbaar was uit hun tentjes, stelden het veilig op een plek die ‘beerproof’ was en gingen weer slapen. Bewakingscamera's van een bedrijf in het gehucht legden de beer ongeveer een kwartier later vast in de buurt van het postkantoor.

Volledig scherm Een berenval op het kampeerterrein in Ovando, uitgezet door de natuurautoriteiten van Montana. © AP

Berenspray

Omstreeks 04.15 uur ontving het kantoor van de sheriff een noodoproep nadat twee mensen in een tent in de buurt van het slachtoffer waren gewekt door de geluiden van de aanval, zei Powell County Sheriff Gavin Roselles. Ze wisten de beer volgens hem te verjagen met berenspray.

Mensen die kamperen in het gebied met grizzlyberen - of het nu diep in het bos is of op een camping in de bewoonde wereld - wordt geadviseerd om voedsel en geurproducten zoals tandpasta te allen tijde uit de buurt van hun kampeerplek te houden en ergens anders te koken. Zodra een beer op een camping verschijnt, is het volgens de FWP-woordvoerder belangrijk om de wacht te houden en te kijken of het dier terugkeert. ,,Blijf wakker en waakzaam als je je eten hebt veiliggesteld. Berenspray bij je hebben is belangrijk, wat ook blijkt uit het optreden van de twee medekampeerders, maar we weten niet of het slachtoffer ook spray bij zich had en gebruikte”, aldus Greg Lemon.

Avontuurlijk leven

Lokan, een gepensioneerde verpleegster, had volgens een vriendin maanden uitgekeken naar de fietstocht in Montana. ,,Ze maakte al eerder langeafstandsfietstochten en werd op deze trip vergezeld door haar zus en een vriend’’, verklaarde Mary Flowers. Haar vriendin vertelde haar enkele weken geleden over haar fietstocht van zo'n 600 kilometer. ,,Ze had een passie voor een avontuurlijk leven.”

